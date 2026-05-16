Polufinalna utakmica plej-ofa izraelskog prvenstva između Hapoel Tel Aviva i Bnei Herclije prekinuta je posle prvog poluvremena u potpuno neverovatnim okolnostima.

Štrajk sindikata košarkaša ozbiljno je pogodio ekipu Dimitrisa Itudisa, pa je Hapoel uoči meča saopštio da će trener Dimitris Itoudis na raspolaganju imati samo petoricu igrača.

Među njima su bili Vasilije Micić, Livaj Rendolf, Iš Vejnrajt, Džonatan Motli i Tajus Džouns.



Utakmica je ipak počela, ali je posle prvog poluvremena prekinuta pri vođstvu gostiju od 70:59.

Za sada nema zvaničnih informacija kada će duel biti nastavljen, niti kako će liga reagovati posle haotične situacije izazvane štrajkom igrača.