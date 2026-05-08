Hapoel nije uspeo da debitansku sezonu u Evroligi začini plasmanom na Fajnal-for, pošto je udario u zid zvan Real Madrid.

Odmah nakon poraza, ekipa Dimitrisa Itudisa se okrenula obavezama u domaćem prvenstvu, gde će u subotu odmeriti snage sa imenjakom iz Haemeka. Iako su mnogi strani igrači ostali u Bugarskoj, među putnicima za Izrael se našao Vasilije Micić.

Wala sport je izvestila kako je nekoliko inostranih igrača izrazilo bojazan da se vrati u Tel Aviv, a očiglendo da među njima nije srpski plejmejker.