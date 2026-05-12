Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Cedevita Olimpije 92:86 u drugom meču četvrtfinalna ABA lige. Ispustila je Zvezda +21 i polufinale, pa će majstorica odlučiti pobednika ovog duela.

Trener crveno-belih Saša Obradović kratko je prokomentarisao poraz svog tima u Ljubljani.

- Zaslužena pobda COL. Bili smo odlični u prvom poluvremenu, drugo smo počeli mlako. U odnosu na utakmicu i protivnika, to nije smelo da se dozvoli. Možda je odlučujuće bilo tih 17 ofanzivnih skokova, što ne treba da se dešava u plej-of seriji. Zaslužena pobeda, idemo u treću utakmicu. Znamo šta treba da radimo - rekao je Obradović.