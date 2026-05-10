KK Crvena zvezda ogaslio se nakon informacije da je za Džordana Nvoru zainteresovana Barselona.

Ta informacija je došla iz Španije, objavio ju je novinar Naćo Bravo, navodeći da je Barselona zainteresovana da u svoje redove dovede košarkaša Crvene zvezde Džordana Nvoru, koji je ove sezone skrenuo pažnju dobrim partijama u Evroligi.

Zbog te vesti medijima se obratio Igor Vujičin, portparol kluba sa Malog Kalemegdana.

-Povodom pojedinih natpisa u medijima, a nakon informacije koju je izneo španski novinar, vezano za našeg igrača Džordana Nvoru, posdsećam jos jednom, jer je ovo već bila tema pre mesec dana - Nvora i Batler imaju izlazne klauzule SAMO za NBA ligu. Obojica imaju ugovore sa našim klubom koji vaze i za narednu sezonu u slučaju da se ne vrate u NBA ligu - navodi se.