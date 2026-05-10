Grčki teniser, Stefanos Cicipas, na sve moguće načine pokušava da pronađe izlaz iz krize.

Trenutno se nalazi na 75. mestu i čini se da saradnja sa roditeljima ne donosi bog zna kakav boljitak.

Mnogi smatraju da je raskid sa španskom teniserkom Paulom Badosom dodatno poljuljao Grka, ali, Stefanos je vrlo brzo našao novu devojku.

O čitavoj situaciji je govorila Julija Salnikova, majka Stefanosa Cicipasa.

-Bili su dobar par, ali to je bio teret za njega. Previše se naprezao - rekla je njegova majka Julija koja zajedno sa suprugom Apostolisom vodi bigu o karijeri svog sina.

Badosa i Cicipas su javno isticali svoju vezu, otvorili su i zajednički Instagram nalog "Cicidosa" kako bi udovoljili svojim fanovima.

-Stalne fotografije, društvene mreže i sva medijska pažnja postepeno su uticali na njega. Iako je rekao da mu se sviđa, unutra se to gomilalo.

-Osećam se kao da je poznajem 90 godina. Ona je veoma slatka devojka, razume tenis, igrala je za univerzitet, a takođe je izgradila i sopstvenu karijeru u marketingu i reprezentaciji - rekla je.

Cicipas je odgovarao na pitanja fanova na društvenim mrežama istakao je kako više neće izlaziti sa teniserkama.