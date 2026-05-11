Tužne vesti dolaze iz Australije gde je u 91. godini preminuo nekadašnji grend slem šampion i ovajač Dejvis kupa Mal Anderson.

On je bio jedan od davnih teniskih šampiona pošto je osvojio titule na US Openu u singlu i Rolan Garosu u dublu 1957. godine, a onda je skoro 20 godina kasnije 1973. na Australijan openu osvojio titulu u dublu.

Pojavio se 1956. kada je u Australiji stzigao do polufinala koje je izgubio od kasnijeg velikana Kena Rouzvela, a onda je naredne godine u finalu US Opena dobio Ešlija Kupera. Do titule je došao uz samo dva izgubljena seta.

U jednom trenutku se povukao i bio mentor igračima poput Peta Raftera, Skota Drejpera i Džona Ficdžerada, a onda se vratio i početkom sedamdesetih uzeo titulu u dublu sa Džonom Njukombom.