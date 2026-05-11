Srpski teniser je u trećem kolu pobedio Argentinca Marijana Navonea sa 2:1 u setovima, a u borbi za četvrtfinale će igrati protiv Španca Martina Landalusea.

Jedno od pitanja je bilo veoma zanimljivo.

- Vi ste najbolji srpski teniser u Rimu u poslednje tri godine. Kako se osećate tim povodom?

Hamad nije najbolje razumeo pitanje na prvu.

- Šokirali ste me isprva, učinilo mi se da ste rekli da sam najbolji srpski teniser. Lep je osećaj biti u mojoj koži trenutno, osećam se veoma ponosno što sam prvi put u osmini finala i imam priliku da se borim za četvrtfinale. Voleo bih da su i drugi srpski teniseri bolje prošli na turniru, ali su neki imali zaista neugodne protivnike. I nadam se da će već na sledećem turniru biti uspešniji. Nisam znao da sam postao drugi teniser po uspešnosti trenutno iz Srbije – ali to je svakako lepo čuti - rekao je Međedović.

Upitan je i za Novaka Đokovića.

- Sa Novakom je moj odnos sjajan i smatram ga, ne samo za najboljeg tenisera, već i sportistu svih vremena. On je moj veliki prijatelj, uzor, mentor… Čovek koji uvek sa nama deli sva svoja iskustva i izlazi nam u susret po svim našim pitanjima. Sjajno je imati ga uz sebe.

Dosta uspona i padova, pobede protiv najboljih, ali i porazi koji nisu trebali da se dese...

- Lepo je i to čuti, neko mi je napomenuo da mi je aktuelni renking sada taj. U pravu ste, upravo to je bilo posredi tada. Problem koji sam tada imao bio je što sam previše razmišljao o mečevima koje sam trebao da dobijem. Shvatio sam da ne postoji ni jedan meč koji treba da dobijete ‘na gotovo’, već da svaki put probate da igrate svoj najbolji tenis i saznate gde će vas to dovesti. Sada svi igraju sjajan tenis, ne postoji velika razlika osim sa onima u samom vrhu – i svaki naredni meč je velika prilika za obojicu tenisera. Zbog toga se trudim samo da odigram najbolje što mogu i to je to - rekao je Hamad.

Međedović je ovom pobedom došao do najboljeg rezultata na turnirima masters serije, ali i do najboljeg plasmana u karijeri.

- Smatram da je sve ovo plod napornog rada, na terenu I van njega. Dugo sam čekao ovaj momenat, bio veoma strpljiv. Doživeo sam baksuz kada nisam mogao zbog vize da putujem na turnire u Americi u martu, gde sam trebao da igram u glavnom žrebu Indijan Velsa i Majamija, ali sam se fokusirao na predstojeći deo sezone – i sada sve izgleda da je na svom mestu - rekao je Hamad i dodao:

- U mom pristupu rešavanju takve situacije bilo je glavno da ostanem miran, fokusiran, tih, da ne mislim o publici koja viče sa tribina – a koja ume da zasmeta obojici u mnogim mečevima nalik onom sa Fonsekom. Najvažnije je biti snažan u sebi!