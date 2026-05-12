Bolji od Zvereva bio je Lučijano Darderi sa 1:6, 7:6 (10), 6:0.

Treći reket sveta je bio ubedljiv u prvom setu i ništa nije ukazivalo na preokret.

Nemac je u drugom setu imao brejk prednosti, servirao za pobedu, ali onda je usledio krah. Darderi je uspeo da uvede set u taj-brejk, spasi čak četiri meč lopte i dobije taj deo igre sa 12:10.

Raspala se igra drugog nosioca i nije postojao u trećem setu u kom je počišćen sa maksimalnih 6:0.

Darderi će u četvrtfinalu igrati protiv mlade španske nade Rafaela Hodara, koji je eliminisao Leonarda Tijena.