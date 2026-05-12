Hamad je ostavio ogromnu pobedu!

On je izborio plasman u osminu finala mastersa u Rimu. Srpski teniser je u trećem kolu savladao Argentinca Marijana Navonea sa 2:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao tri sata i četiri minuta, a Međedović je posle velike borbe i preokreta uspeo da prođe među 16 najboljih. Na terenu se bukvalno borio sam protiv sebe.

Zanimljivo je da je komentatorka engleskog "Skaj sporta" odlučila da se izvini gledaocima zbog toga što je u prenosu prikazano kako srpski teniser povraća.

-Oh! Pa, on se bori tri seta i možda je došao do svoje granice ovde. Da li može da uzme još jedan poen? Izvinite što smo ovo prikazali u prenosu - rekla je komentatorka.

Na kraju je uspeo da slavi i pokaže da ima veliko srce.

Međedović je ovom pobedom dobio i lepe nagrade. Naime, Hamad je sakupio ukupno 100 bodova u svom pohodu u glavnom gradu Italije, pa će se od ponedeljka najmanje naći na rekordnoj, 54. poziciji ATP liste.

To znači da bi još samo jednom pobedom na ovom Mastersu po prvi put ušao među 50 najboljih na planeti.

Osim toga, plasmanom u osminu finala je zaradio ček od 92,470 evra.