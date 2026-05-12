Hamad je izgubio od Martina Landalusea sa 7:5, 6:4.

Bila je ovo lepa prilika da Međedović dođe do prvog četvrtfinala na mastersu u karijeri, naročito kada se ima u vidu da je igrao protiv rivala koji je 94. na ATP listi. Ipak, bilo je primetno da je našem teniseru nedostajalo svežine posle nekoliko napornih mečeva.

U prvom setu serveri su bili sigurni sve do finiša kada je Međedović popustio i Španac to kažnjava.

Međedović je bolje otvorio drugi set, odmah došao do brejka, vodio i 3:1, ali je onda izgubio pet od narednih šest gemova i završio učešće u Rimu.

Landalus će u narednom kolu igrati protiv pobednika meča Medvedev - Tirante.