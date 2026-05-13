Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije i došli do šeste uzastopne duple krune posle pobede nad Vojvodinom posle penala 5:4 (2:2 posle 120 minuta).

Potpuna ludnica i nešto na šta nismo navikli u finalima domaćeg Kupa. Dočekali smo i to da smo gledali penale, a daleko od toga da se činilo da će doći do njih. Naročito ne posle 35 minuta igre kada je tim iz Novog Sada bio blizu prekida dominacije Zvezde, ali... pitao se nešto i Rodrigao.

Početku utakmice prethodile su nemile scene ispred i na tribinama. Navijači beogradskog tima sukobili su se sa policijom, pa je u jednom trenutku proradio i suzavac. To je bio razlog da finalni okršaj počne sa 30 minuta zakašnjenja. Ubrzo se i videlo kome je više odgovarao kasniji početak.

Samo 120 sekundi od prvog sudijskog zvižduka Kornel Suč je bio najviši u skoku i posle kornera matirao Mateusa za veliku radost Novosađana. Nešto što Zvezda sigurno nije očekivala i što je u dobroj meri promenilo tok utakmice. Igrali su motivisano izabranili Miroslava Tanjge, izlazili u visok presing, trošili se na protivničkoj polovini... ali nisu ni beogradski crveno-beli igrali loše, naprotiv. Na terenu je sve prštalo.

Brzo nakon pogotka, Zvezda je mogla da dođe do izjednačenja, ali je Dragan Rosić intervenisao posle dobrog pokušaja Aleksandra Kataija. U 18. minutu veliku priliku propustio je Marko Arnautović koji je stigao na drugoj stativi do lopte koju je poslao Bruno Duarte, ali je nije skrenuo u mrežu već pored gola. U tim momentima šampion Srbije je imao potpunu inicijativu. Mogao je Rosić u 29. minutu da pošalje loptu u svoju mrežu posle jedne intervencije, ali je ona završila na stativi.

Posle propuštenih prilika Zvezde, imala je Vojvodina odgovor i to u 35. minutu. Lošu reakciju odbrane Zvezde iskoristio je Milutin Vidosavljević koji duplira prednost i donosi potpuni šok za navijače i igrače crveno-belih. Dugo crveno-beli nisu bili na dva gola minusa u domaćim utakmicama. Nije to, ipak, omelo izabranike Dejana Stankovića koji su u nadoknadi prvog dela propustili najbolju šansu kada je Rosić prvo odbranio udarac Jung Vu Seola, a onda i Arnautovića.

Nastavak igre doneo je prvo prekid zbog ubačene pirotehnike, ali i nove šanse za Beograđane. U 52. minutu do lopte je došao reprezentativac Austrije i smanjio zaostatak svoje ekipe. Unelo je to dozu nervoze u redove Vojvodine, videlo se da ih je potpuno poremetio rani pogodak rivala, ali nisu crveno-beli to iskoristili. Uspela je novosadska ekipa da se odbrani i u par navrata pokuša da zapreti, ali se gotovo 90 odsto vremena igralo na njhihovoj polovini.

Trajao je pritisak Zvezde, ali nikako nisu uspevali crveno-beli da naprave ozbiljnu pretnju po Rosića. Ušli su Džej Enem, Vladimir Lučić, štoper Rodrigao više je igrao kao napadač, ali nije bilo rešenja za bedem "lala". Ipak, isti igrač isplatio se kao pravi džoker Dejana Stankovića. U 90+5. minutu, kada je nada već tinjala Brazilac je pogodio posle gužve i doneo dugo čekano izjednačenje šampionu Srbije.

Produžeci su doneli samo nadmudrivanje na obe strane, ali ne i ozbiljnije šanse, pa ni pogotke te su penali odlučivali o osvajaču trofeja. Junak serije bio je golman Mateus koji je odbranio šesti penak u seriju Džonu Mariju i osigurao duplu krunu crveno-belima, šestu uzastopnu.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 2:2 (penali 5:4)

Stadion: Lagator, Loznica

Sudija: Pavle Ilić

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik – Kostov, Duarte, Katai – Arnautović.

VOJVODINA : Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Lukas Baros – Petrović, Savićević - Kokanović, Vidosavljević, Ranđelović – Vukanović.

Penali:

5:4 - Brani Mateus! Zvezda je osvojila Kup i duplu krunu!

5:4 - Rosić konstantno pogađa strane, ali je sada i Rodrigao bio precizan.

4:4 - Ipak gol! Kokanović je pogodio stativu, ali se lopta odbila od Mateusa i završila u mreži.

4:3 - Bio je blizu Rosić, ali je Enem imao malo sreće i pogodio.

3:3 - Pogađa Ranđelović!

3:2 - Brani Rosić penal Lučiću! Nastavlja se drama!

3:2 - Promašuje Mladenović! Otišao je Mateus na drugu stranu, ali je udarac fudbalera Vojvodine otišao pored gola. Zvezda ima prednost.

3:2 - Malo je nedostajalo Rosiću da odbrani penal. Krunić je uspeo da pogodi.

2:2 - Pogađa Suč. Pročitao ga je Mateus, ali nije ništa mogao da uradi.

2:1 - Pročitao je Rosić gde će Handel šutirati, ali je udarac Zvezdinog veziste bio vrlo snažan i precizan.

1:1 - Medojević uzvraća istom merom. Mateus nije imao šansu.

1:0 - Duarte je prvi izveo penal. Bio je vrlo siguran napadač Zvezde.

Kraj! Penali će odrediti osvajača Kupa!

118. minut - Dobar pokušaj Enema, Rosić na pravom mestu.

116. minut - Udarac Duartea van kaznenog prostora. Ponovo je Brazilac bio neprecizan.

114. minut - Kako se drugi produžetak bliži kraju, tako oba tima igraju sve opreznije. Deluje da će penali odlučivati.

108. minut - Opasno je bilo pred golom Vojvodine. Duarte je probao glavom, ali nije bio precizan.

Kraj prvog produžetka!

102. minut - Posle baš dugo vremena šansa za Vojvodinu. Dobar centaršut sa desne strane, ali je Sukačev loše zahvatio loptu na drugoj stativi.

98. minut - Bez većih uzbuđenja u prvom produžetku.

Kraj regularnog dela! Igraće se produžeci!

95+5 minut - Goooool! Zvezda u samoj završnici stiže do izjednačenja! Rodrigao se najbolje snašao u gužvi nakon prekida i povratnu loptu Seola smestio je u mrežu!

90. minut - Osam minuta nadoknade.

88. minut - Kruže igrači Zvezde, ali ne uspevaju da probiju odbranu Vojvodine. Sve je manje vremena za tim Dejana Stankovića.

83. minut - Svim silama napadaju crveno-beli i pokušavaju da dođu do izjednačenja, ali Novosađani nekako odolevaju.

77. minut - Posle dužeg vremena opasnost pred golom Zvezde. Pokušaj Vukanovića je izblokirao Tiknizjan.

74. minut - Vukan Savićević je izblokirao udarac Kostova i čini se spasao siguran gol.

72. minut - Crnomarković je dobio žuti karton zbog oštrog starta nad Duarteom.

71. minut - Crveni karton je dobio pomoćni trener Vojvodine Ljubiša Dunđerski.

68. minut - Preti Zvezda posle kornera. Rosić na pravom mestu.

67. minut - Ponovo je probao Arnautović. Tukao je sa leve strane, ali je njegov pokušaj izblokiran.

61. minut - Žuti karton za Tiknizjana.

57. minut - Pokušaj Kataija sa distance. Lopta je otišla preko gola.

54. minut - Goooool! Vraća se Zvezda! Katai je sačekao Tiknizjana koji je poslao loptu pred gol, a Arnautović je pogodio za 1:2.

47. minut - Prekid odmah na startu drugog dela zbog upotrebe pirotehnike.

Kraj prvog poluvremena!

45+5 minut - Rosić je spasao Vojvodinu! Neverovatne dve prilike je imala Zvezda da smanji rezultat. Najpre se Seol sjajno namestio i tukao levom nogom, a potom je i Duarte pokušao glavom, ali je čuvar mreže "lala" oba puta fenomenalno reagovao.

45. minut - Opasno je bilo pred golom Zvezde. Eraković je pogrešio, lopta je stigla do Petrovića koji je šutirao preko gola.

42. minut - Velika šansa za Kataija. Eraković je poslao loptu u peterac, a popularni Magiko je lukavo pokušao i bio zamalo neprecizan.

38. minut - Pokušaj Krunića posle slobodnog udarca Elšnika. Bez veće opasnosti za Novosađane.

35. minut - Goooool! Šok za Zvezdu, Vojvodina je duplirala prednost! Išla je lopta kroz sredinu, u duelu su bili Ranđelović i Eraković, lopta je prošla kroz njihove noge, a sve je to sjajno pratio Milutin Vidosavljević koji se namestio na levu nogu i savladao nemoćnog Mateusa za velikih 2:0.

29. minut - Stativa! Umalo autogol posle kornera Elšnika, ali je lopta na kraju pogodila okvir gola.

18. minut - Kakva šansa! Arnautović je mogao da donese Zvezdi izjednačenje. Duarte je poslao oštru loptu pred gol, ali reprezentativac Austrije nije uspeo da je pošalje u mrežu.

15. minut - Prvi žuti karton na meču. Vukan Savićević je zaradio javnu opomenu.

14. minut - Arnautović je već dva puta uhvaćen u ofsajdu. Vrlo otvorena utakmica od samog starta.

11. minut - Ponovo preti Voša. Prodor Nikolića i lopta za Kolarevića koji je šutirao, ali je Mateus bio siguran.

7. minut - Šansa za Kataija, ali je Rosić dobro reagovao. Odmah tenzije, došlo je do čarki nekoliko igrača dva kluba, ali je sudija Pavle Ilić smirio situaciju.

5. minut - Odmah po primljenom golu su igrači Zvezde krenuli u napad i žele što pre da dođu do izjednačenja.

2. minut - Gooooool! Kakav početak finala! Vojvodina je povela odmah na startu utakmice! Njegoš Petrović je izveo korner, a Suč je fantastično reagovao glavom i savladao Mateusa.

Utakmica je konačno počela!

20:32 - Minut ćutanja povodom smrti legendarnog funkcionera Crvene zvezde, Vladimira Cvetkovića.

20:24 - Igrači Crvene zvezde i Vojvodine izlaze na teren. Sledi zagrevanje, a onda će utakmica konačno početi.

20:00 - Kasniće početak finala zbog sukoba navijača Zvezde i policije. Prema informacijama Arene Sport, utakmica će početi za 10-15 minuta zakašnjenja.

19:35 - Biće ovo četvrti međusobni duel Zvezde i Vojvodine ove sezone. Novosađani su pobedili dva puta, a crveno-beli jednom.

19:30 - Ova dva tima se treću godinu zaredom sastaju u finalu Kupa Srbije. Prethodna dva puta je slavila Crvena zvezda sa 2:1 i 3:0.

18:47 - Evo kakvo je stanje ispred stadiona na nešto više od sat vremena do početka utakmice:

18:22 - Utakmicu u Loznici je najavio i šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga. Više o tome OVDE.

18:20 - Izjavu trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića pred finale Kupa možete pročitati OVDE.

18:12 - Crveno-beli će pokušati da dođu do šeste uzastopne duple krune, dok sa druge strane Novosađani žele prvi trofej u ovom takmičenju posle šest godina.

18:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Kupa Srbije u kom se sastaju Crvena zvezda i Vojvodina. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Loznice.