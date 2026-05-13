Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju dramatično finale Kupa Srbije. Novosađani su imali velikih 2:0 na poluvremenu, ali su crveno-beli u nastavku uspeli da se vrate i golom Rodrigaa u 95. minutu izbore produžetke.

Utakmicu u Loznici uživo gleda i Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. On se nalazi u svečanoj loži zajedno sa upravom Vojvodine, na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem, a u samom finišu regularnog dela je doživeo pravi šok.

Naime, Ilić je izgubio 58 hiljada evra na kladionici, pošto je igrao da će Vojvodina trijumfovati u 90 minuta, a na samo četiri minuta je bio blizu dobitka od čak pola miliona evra.