Inter je tako pored titule prvaka Italije u ovoj sezoni osvojio i jubilarni 10. trofej u Kupu, prvi nakon 2023. godine, dok Lacio ostaje na sedam pehara.
Ovo je prva "dupla kruna" za Inter nakon 2010. godine, kada su pored titula u domaćim takmičenjima osvojili i Ligu šampiona.
Gospodari Italije! Inter osvojio duplu krunu
Fudbaleri Intera osvojili su večeras titulu u Kupu Italije, pošto su u finalu u Rimu savladali Lacio sa 2:0.
Klub iz Milana poveo je autogolom Adama Marušića u 14. minutu, dok je u 35. minutu rezultat povećao Lautaro Martines.
