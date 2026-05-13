Klub iz Milana poveo je autogolom Adama Marušića u 14. minutu, dok je u 35. minutu rezultat povećao Lautaro Martines.



Inter je tako pored titule prvaka Italije u ovoj sezoni osvojio i jubilarni 10. trofej u Kupu, prvi nakon 2023. godine, dok Lacio ostaje na sedam pehara.



Ovo je prva "dupla kruna" za Inter nakon 2010. godine, kada su pored titula u domaćim takmičenjima osvojili i Ligu šampiona.