Fudbaleri PAOK-a i AEK-a iz Atine odigrali su večeras u Solunu nerešeno 1:1 u meču petog kola plej-ofa grčkog prvenstva.

Ekipa Marka Nikolića je povela u 73. minutu pogotkom Luke Jovića u 73. minutu.

Domaći tim je do remija došao golom Anestisa Mitua u 88. minutu, posle asistencije Andrije Živkovića.

Fudbaleri Olimpijakosa pobedili su na svom terenu Panatinaikos rezultatom 1:0, a strelac gola bio je Rodinei u 45+5. minutu.

AEK je u prošlom kolu obezbedio titulu šampiona Grčke, ima 71 bod na tabeli, Olimpijakos je drugoplasirani sa 65, PAOK je na trećem mestu sa 63, dok Panatinaikos ima 51.