Početak finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine kasni, a razlog su dešavanja van terena.



Naime, na tribini je prvo dušlo do sukoba navijača i policije, a potom se sve preselilo ispred sradiona.



Kada su svi pomislili da su se strasti smirile nastao je novi haos - ponovo je bilo burno na tribinama, policija je bacila suzavan na navijače Zvezde, a nekoliko navijača je preskočilo ogradu i ušlo na teren.