Valensija je u majstorici na svom parketu pobedila Panatinaikosa sa 81:64.

Španski tim je tako napravio veliki preokret, pošto je gubio sa 2:0 u seriji.

Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Branku Badio sa 20 poena. Žan Montero i Brekston Ki postigli su po 12 poena, dok su Kameron Tejlor i Serhio de Larea ubacili po devet. U redovima Panatinaikosa istakao se Najdžel Hejs-Dejvis sa 15 poena. Džedi Osman je zabeležio 10 poena, a Kendrik Nan je upisao devet.

Valensija će u polufinalu Evrolige igrati protiv Real Madrida. U drugom polufinalu sastaće se Olimpijakos i Fenerbahče.



Fajnal-for Evrolige biće održan od 22. do 24. maja u Atini.