Košarkaški svet potresla je vest iz Istanbula – kondicioni trener Anadolu Efesa, Serhat Guneš, nalazi se u kritičnom stanju nakon što je pretrpeo težak srčani udar.

Drama se odigrala u trening centru (BGM) neposredno nakon što je 40-godišnji stručnjak završio sa sopstvenim vežbanjem. Gunešu je srce iznenada prestalo da kuca, a borba za njegov život trajala je "čitavu večnost."

Sreća u nesreći bila je činjenica da se u blizini našao generalni sekretar Košarkaškog saveza Turske (TBF), Serhan Antaljali, koji je po struci lekar. On je odmah pritekao u pomoć i započeo reanimaciju. Prema navodima turskih medija, Guneševo srce nije kucalo čak 10 minuta, ali je zahvaljujući nadljudskim naporima i stručnosti Antaljalija, on vraćen u život i hitno transportovan u bolnicu.

Trenutno je intubiran i nalazi se pod strogim nadzorom lekara. Iako je situacija bila dramatična, prve vesti iz bolnice donose zračak nade. Testovi koji su urađeni daju obećavajuće rezultate, a očekuje se da će lekari sutra pokušati da ga probude iz indukovane kome.

Guneš je čitav svoj život posvetio košarci. Nakon 15 godina igračke karijere, 2016. godine se otisnuo u trenerske vode kao stručnjak za fizičku pripremu. Poslednje tri godine bio je neizostavan deo stručnog štaba Anadolu Efesa, gde je brinuo o vrhunskoj formi zvezda ovog evroligaša.