Prema navodima portala „Encestando“, crno-beli su pred 28-godišnjeg šutera Olimpije iz Milana izneli izuzetno bogatu ponudu – dvogodišnji ugovor vredan nešto više od dva miliona evra po sezoni.

Bruks se prethodnih nedelja pominjao kao jedna od glavnih meta madridskog Reala, koji je u njemu video idealno rešenje na poziciji beka šutera zbog odličnog spoljnog šuta i defanzivnih karakteristika. Pored Bruksa, na listi želja aktuelnog šampiona Španije nalaze se i Džimi Klark Treći (Makabi Tel Aviv) i Metju Strazel (Monako).

Američki košarkaš je ove sezone u Evroligi ostvario zapažen učinak, beležeći u proseku 13,1 poen i 3,5 skokova po meču. Posebno impresivan je njegov procenat šuta za tri poena od 41,6 odsto, a sa Zakom Ledejom deli titulu najboljeg strelca italijanskog tima u elitnom takmičenju.

Uprava milanske Olimpije, svesna važnosti svog igrača, pokušaće da odgovori na ponudu i zadrži Bruksa u svojim redovima.

Ipak, Partizan u Amerikancu vidi ključni stub tima za narednu sezonu, naročito u svetlu sve izvesnijeg odlaska Isaka Bonge u NBA ligu.