Crvena zvezda će u petak, 22. maja od 20 časova protiv OFK Beograda na stadionu „Rajko Mitić“ i zvanično proslaviti osvajanje 37. titule šampiona Srbije.

Klub iz Ljutice Bogdana najavio je da će ulaz za navijače biti besplatan, pa se očekuje veliki broj pristalica crveno-belih na poslednjem domaćem meču sezone.

Pored utakmice protiv OFK Beograda, centralni događaj večeri biće ceremonija dodele šampionskog pehara, kojom će Crvena zvezda staviti tačku na još jednu uspešnu sezonu u domaćem prvenstvu.

Iz kluba su najavili i dodatne sadržaje za navijače, a u zvaničnom šopu biće dostupna specijalna majica napravljena povodom osvajanja 37. titule.

Crveno-beli su i ove sezone dominirali u Superligi Srbije i nekoliko kola pre kraja obezbedili novu šampionsku krunu.

Meč protiv OFK Beograda tako će imati revijalni karakter, uz očekivanu proslavu igrača i navijača na stadionu „Rajko Mitić“.