Danima se licitira sa imenima pojačanja Zvezde. Sada je izgleda poznato i nešto konkretno. Izgleda da je prvo pojačanje stiglo na "Marakanu".

Kako piše “Sport 5” – Mohamed Abu Fani će postati novi fudbaler Crvene zvezde. Reprezentativac Izraela i aktuelni vezista Ferencvaroša se seli na Marakanu, s obzirom na to da je sve uslove dogovorio.

Navodno će crveno-beli na ime obeštećenja Mađarima isplatiti između 1.000.000 i 1.500.000 evra. Abu Fani je navodno dogovorio godišnju platu od 750.000 evra.

Dejan Stanković dobro poznaje Abu Fanija, jer ga je svojevremeno trenirao u Ferencvarošu, a sećaju ga se i zvezdaši kao fudbalera Makabija Haife iz 2023. godine, kada je Barak Bahar sedeo na klupi rivala i uskratio aktuelnog prvaka Srbije plasmana u Ligu šampiona.

Abu Fani je u tekućoj sezoni odigrao 25 utakmica, postigao četiri gola i upisao 10 asistencija. Pokriva poziciju osmice, i visok je 164 centimetra.

Crvena zvezda polako sklapa kockice kako bi bila jača naredne sezone.