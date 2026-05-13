Trener Panatinaikosa Rafael Benitez zainteresovan je da tokom leta u svoju ekipu dovede crnogorskog reprezentativca Milana Vukotića iz Partizana, objavila je dobro obaveštena grčka "Gazeta".

Benitezu se tako dopao jedan od verovatno najboljih fudbalera Partizana ove sezone, a koji je zapravo bio prvo pojačanje Predraga Mijatovića po dolasku u klub.

Nakon dolaska novog rukovodstva, Partizan nije imao naročito ozbiljna sredstva da angažuje nove igrače, a Mijatović je u Crnoj Gori primetio igrača koji bi mogao da napravi razliku.

Prethodno se pisalo da je Vukotić već dogovorio lične uslove sa jednim klubom iz inostranstva i da se potpis očekuje uskoro, a po svoj prilici u pitanju je Panatinaikos. Nije još poznato koliko bi gigant iz Atine mogao da plati za Crnogorca, ali u Humskoj se sada nadaju višemilionskom iznosu.

Inače je za Vukotića bilo interesovanja iz još Holandije i Švajcarske, ali Grčka mu je zanimljivija i bliža destinacija, dok je tu sigurno i faktor šansa igranja za Rafaela Beniteza, osvajača Lige šampiona iz 2005. godine.

Od dolaska u Partizan Milan Vukotić ima 12 golova i 11 asistencija i najbolje se snalazi iza špica, ali je igrao i po krilu.

