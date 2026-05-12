OFK Beograd je protiv Partizana do boda stigao pogotkom Cvetkovića sa bele tačke, nakon što je Polter u svom kaznenom prostoru igrao rukom. To nije registrovao glavni arbitar Milan Stefanović, već je dobio signal od kolega u Staroj Pazovi Stanka Ostraćanina i Pavla Ilića.

-Ruka igrača odbrane nalazi se u neprirodnom položaju, odvojena od tela prilikom kontakta s loptom - je sve što je za ovu situaciju napisano u izveštaju Sudijske komisije na sajtu FSS.

Na kraju meča je bilo 1:1, a tim iz Humske je na ovaj način prepustio drugo mesto Vojvodini.

Na meču u Pančevu, Železničar je protiv Radnika već u četvrtom minutu ostao bez isključenog Nemanje Vidojevića, s tim što mu je sudija Nikola Radaković najpre pokazao žuti, a tek na intervenciju Pavla Tomića, glavnog u VAR sobi, crveni karton.

-Odbrambeni igrač povlači napadač koji se nalazi u očiglednoj prilici za postizanje pogotka. Sudija je isparvno dosudio direktan slobodan udarac, ali je pokazao žuti karton. U skladu sa pravilima igre i VAR protokolom, VAR je ispravno intervenisao kako bi bila pokazana adekvatna disciplinska mera.