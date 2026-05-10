Milan Vukotić, fudbaler Partizana, privlači veliku pažnju evropskih klubova.

"Mozzartsport" prenosi da su holandski timovi AZ Alkmar i Groningen već kontaktirali predstavnike igrača, ali o Partizana vezano za crnogorskog kreativca.

Cena je i dalje nepoznata. Pre godinu dana je odbijena ponuda Samsunspora od 2.000.000 evra, a trenutno, prema "Transfermarktu" je njegova vrednost 3.500.000 evra.

Međutim, sa Partizanom se gotovo uvek nikad ništa ne zna, pa je i neizvesno koliko im se u ovim trenucima žuri sa prodajom, odnosmo, da li će uopšte pokušavati da podignu obeštećenje.

Ili će ga pustiti "ispod cene", što je neretko znao da bude slučaj, kao nedavno sa Vukotićem sunarodnikom, Andrejem Kostićem.