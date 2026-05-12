Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine u sredu od 20 časova u Loznici igraju finale Kupa Srbije. Crveno-beli će pokušati da dođu do šeste uzastopne duple krune, dok Novosađani žele prvi trofej u ovom takmičenju od 2020. godine.

Poslednji trofej u Kupu Vojvodini je doneo Nenad Lalatović. Temperamentni stručnjak je svojevremeno bio kapiten, a kasnije i trener Zvezde, a potom Vojvodine, pa navijače sa razlogom zanima za koga će navijati na ovoj utakmici.

- Uvek ću za Zvezdu navijati da osvoji titulu. A u kupu, ko god osvoji, meni će biti drago. Kup takmičenje za Zvezdu nije toliko bitno, a za Vojvodinu jeste - rekao je Lalatović u podkastu "2x45".

Zanimljivo, Crvena zvezda i Vojvodina se treću godinu zaredom sastaju u finalu Kupa Srbije. Oba prethodna puta su slavili beogradski crveno-beli.