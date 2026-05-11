Trener Novog Pazara Nenad Lalatović, gostovao je u podkastu "2x45", gde je govorio o brojnim fudbalskim temama.

Temperamentni stručnjak se dotakao fudbalera Crvene zvezde Nemanje Radonjića.

Lalatović je otkrio deo priče, kao i poziv Zvezdana Terzića, koji je želeo sa njim da se konsultuje o krilnom napadaču.

- I mene zvao Terza. Šta misliš o Radonjiću? Ja kažem: "Radonjiću? Molim te, ostavi mi ga još tri meseca. Biće najbolji igrač u ligi." Naravno, Terzić, kad sam mu to rekao, odmah ga je uzeo. I Radonjić je od tog trenutka postao jedan od najboljih igrača Crvene zvezde.

Lalatović je otkrio u kakvom je stanju zatekao Nemanju Radonjića u Čukaričkom.

- Mislim da sam dosta uticao na karijeru Radonjića. Možda i najviše u njegovoj karijeri, kad sam došao u Čukarički. Radonjić me je zvao, bio je negde u parku u Nišu. Bio je uplakan. Ljudi su ga suspendovali. Ja nisam ni znao da je u Čukaričkom.

- Onda me je pozvao. Kad sam saznao da je u Čukaričkom, znao sam koliko je talentovan. Ja sam došao i rekao: "Ja vam garantujem za njega. Ja hoću ovog igrača da vratim. Ja mogu da ga oživim." On tada, tako puniji sa 20 kilograma više, gazi. Vidiš ga moćan, a ne može. On je radio, radio, radio. Skinuo je 15 kila. Ulazio mi je sa klupe.

Bilo mu je drago jer je Radonjić pronašao sebe.

- Ja postajem selektor. Posle onoga što se desilo, mene su pozvali da vodim te tri utakmice. Radonjića sam zvao zato što je jedan od najtalentovanijih mladih igrača, koji je samo upao u neku krizu, koji jednostavno nije pronašao sebe. Tada je tražio sebe, sada je pronašao sebe. Rekao sam tada: „On će igrati sigurno u Ligi petice.“ Tad ga ja nisam uzeo... I da nisam tako reagovao, ko zna šta bi bilo. On treba samo da kaže: „Hvala, šefe, za sve.“ I on je zahvalan. Ja od igrača ne tražim da mi bilo šta daju. Samo da nekad kažu neku lepu reč, da se sete toga i da negde spomenu – zaključio je Lalatović.