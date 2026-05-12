Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini na Đurđevdan.

Na sahranu ovog sportskog velikana stigao je i Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije danas je na Novom groblju izrazio saučešće porodici preminulog čuvenog košarkaša i funkcionera.

U ruci je imao venac u bojama srpske zastave.

Cvetković je rođen u Loznici 24. maja 1941. godine, a preminuo na Đurđevdan. Prethodno je na stadionu Rajko Mitić održana komemoracija.