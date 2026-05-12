Naglasio je da su crveno-beli potpuno spremni za borbu za trofej.

Zvezda i Vojvodina sastaće se sutra od 20 časova u Loznici u finalu nacionalnog kupa, a Stanković ističe da njegov tim želi da sezonu završi osvajanjem duple krune.

- Poraz u prethodnom meču od Novog Pazara podigao je borbenost i svi smo spremni za ono što nas sutra očekuje. Uzeli smo titulu dosta ranije, napravili smo bodovnu prednost koja nam daje malo na lakoći i to se osetilo - rekao je Stanković.

Strateg crveno-belih podsetio je da je duel sa Novim Pazarom bio prvi poraz njegovog tima na stadionu "Rajko Mitić" otkako je seo na klupu Zvezde.

- To su prvi bodovi koje sam izgubio na Marakani od kada sam trener i u prvom mandatu i sada, što je za tri godine prvi poraz. Da, boli, ali mi daje motiv da idemo dalje. Izanalizirali smo narednog protivnika, momci su spremni, biće spremni sigurno milion posto - poručio je Stanković.

On je naglasio da će finale protiv Vojvodine biti još jedan veliki izazov za njegov tim, posebno jer se radi o trećem uzastopnom finalu ova dva kluba.

- Opet da se vratimo tom ‘klasiku’, to je treće finale u poslednje tri godine. Verujem da ćemo mi biti pravi, dobio sam potvrdu od svih igrača da ćemo biti pravi. Finale je za pobediti, ne za igrati - istakao je trener Zvezde.

Stanković je pohvalio rad trenera Vojvodine Miroslava Tanjge i ocenio da je novosadskom timu doneo stabilnost i disciplinu.

- Stabilni su, igraju dobar fudbal, znaju šta znaju i šta ne znaju i to koriste do maksimuma. Tako da će sutra biti jedna lopta, jedan prekid, jedna koncentracija ili nekoncentracija. Mi ćemo gledati da budemo pravi i da ne dozvolimo da nam se neka greška obije o glavu kao protiv Novog Pazara - zaključio je Stanković.