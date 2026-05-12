Crvena zvezda hoće da u svoj redove dovede jednog vezistu, a izbor je pao na igrača iz Superlige!?

Deo problema bi mogao da im reši jedan od najtalentovanijih vezista u Evropi Vasilije Novičić. Dugo se već u neformalnim razgovorima pominje mogućnost da vunderkind IMT-a postane novi Zvezdin projekat. Imaju ga ljudi iz Crvene zvezde dugo na oku, znaju da je kao kapiten Traktorista imao impresivnu sezonu i postao legitiman seniorski igrač. Bez obzira što je pre samo pet dana napunio 18 godina.

Ono što je problem jeste da je Vasilije Novćić zbog sjajne sezone postao jedan od najtraženijih u Superligi. Preciznije, pored Kostova i Avdića, momak rođen u Kosovskoj Mitrovići je privukao veliku pažnju, pa je tako IMT u jako dobroj poziciji da kalkuliše o budućnosti svog igrača. Za Novičića su interesovanje pokazali Hofenhajm, Leverkuzen, a spominjao se i Arsenal prenosi "Mozzarsrpot".

Ono što se po fudbalskim kuloarima govori, jeste da IMT traži sedam miliona evra za mladog igrača, ali kao domaći tim, Zvezda bi mogla da dobije prijateljsku cenu. Klub iz Ljutice Bogdana iskeširao bi 4.500.000 evra, dok bi IMT imao značajne procente od svakog daljeg transfera, čak 25 posto.

Zvaničnih pregovora još nije bilo, ali interesovanja za mladog Novičića mogla bi da nateraju crveno-bele da započnu razgovor.

Ostaje da se vidi koliko je ovaj transfer daleko. Jedno je jasno, biće ovo vruće leto na "Marakani". Biće dosta odlazaka ali i dolazaka, a jasno je da Zvezda hoće da bude još jača u pohodu na Ligu šampiona.