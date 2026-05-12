Kurasao je mesec dana pre početka Svetskog prvenstva ostao bez selektora. Ono što je zanimljivo, Freda Rutena nije smenio Savez, već oni koji daju novac.

U jednoj od četiri konstitutivne države Kraljevine Holandije su sponzori ti koji su izvršili pritisak da Fred Ruten više ne bude selektor. Tražili su da bude smenjen, a u celu priču uključili su se i igrači. U Savezu nisu imali izbora, nije ga imao ni selektor i svi su pristali.

Ruten nije hteo da unosi nemir pred početak Mundijala. Nije čekao da ga oteraju i otišao je sam. Odlučio je da podnese ostavku nakon razgovora sa rukovodstvom i nikome ne zagorčava život.

- Ne sme da se stvori klima koja će da šteti, atmosfera treba da bude zdrava, a odnosi unutar tima i među osobljem profesionalni. Zato je ostavka prava odluka. Kurasao treba da krene napred, a meni je žao što su se stvari ovako odvijale. Svima želim sve najbolje - rekao je Fred Ruten.

Već je poznat i njegov naslednik. To je čovek koji je odveo Kurasao na Svetsko prvenstvo - Dik Advokat. U februaru je morao da ode zbog pogoršanog zdravlja ćerke, otišao je kako bi se brinuo o njoj i u tom trenutku pomoćniku, Fredu Rutenu, prepustio vođenje državnog tima.

Sponzori su insistirali da Dik Advokat vodi Kurasao na Svetskom prvenstvu, igrači su takođe digli ruku za njega, pa se tako bivši selektor Srbije vraća na velika vrata.