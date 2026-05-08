Iako su reprezentativci i sponzori priželjkivali povratak Dika Advokata (78) na klupu Kurasaa, Fudbalski savez ove zemlje odlučio je da poverenje ukaže aktuelnom selektoru Fredu Rutenu.

Nekadašnji selektor Srbije, bio je ključna figura u istorijskom uspehu Kurasaa, ali je ranije ove godine napustio funkciju zbog bolesti ćerke. Nakon što mu se porodična situacija stabilizovala, postojala je obostrana želja za povratkom, ali je Savez odlučio da ne menja odluku pred sam početak Mundijala.

Čelnici su prelomili u korist Rutena uprkos veoma lošim rezultatima u pripremnom periodu i ubedljivim porazima od Kine (2:0) i Australije (5:1). Predsednik Saveza je jasno poručio da se odluke ne donose na osnovu želja navijača ili sponzora, već isključivo prema statutu i pravilima organizacije. Ovim potezom otklonjene su sve dileme oko toga ko će voditi ekipu na najvećoj svetskoj smotri.

Tako je propuštena prilika da Advokat postane najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava.