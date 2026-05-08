Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković neće igrati na turniru u Ženevi gde je prošle godine osvojio titulu.

Novak je ovu informaciju potvrdio odmah nakon eliminacije na mastersu u Rimu gde je izgubio od Dina Prižmića sa 2:1.

Đoković je prošle godine odlučio da igra Ženevu, turnir iz serije 250 u nedelji pred Rolan Garos, jer je odigrao jako malo mečeva na šljaci pre toga.

Međutim, ove godine je odigrao još manje mečeva na šljaci pred RG – samo ovaj jedan protiv Prižmića – ali to ga neće naterati da ode u Ženevu.