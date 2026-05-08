Sve više se priča da NBA liga ima problema sa simuliranjem, pogotovo pri šutu, a član Los Anđeles Klipersa Bogdan Bogdanović izneo je zanimljiv predlog.

Kada se povede ova tema, svima prvo na padne Šej Gildžus-Aleksander, zvezda Oklahome, koji često na taj način dobija faulove za slobodna bacanja.

Navijači i ljubitelji NBA lige postaju zbog toga sve besniji i smatraju da utakmice postaju negledljive.

Tim povodom, na Iksu se oglasio Bogdan Bogdanović i izneo svoje mišljenje.

- Mislim da je vreme za crvene kartone u košarci. Ako odradite ‘flop“ kako biste stekli prednost u akciji, onda nakon pregledanja treba dodeliti crveni karton, momentalno - napisao je Bogdanović.