Košarkaški klubovi Zlatibor, Dinamik, FMP i Spartak Subotica, ponovo su poslali pismo upućeno direktoru KLS-a Aleksandru Grujinu i prete istupanjem iz lige. Pomenuta četiri kluba koji su godinama učesnici najvišeg ranga takmičenja, zameraju na kašnjenju registracije rezultata, kao i izostavljanja informacija ko je konačno ispao iz lige.

Prema propozicijama KLS-a dva poslednjeplasirana kluba ispadaju u niži rang takmičenja, ali to još uvek nije potvrđeno iz KLS-a.

Saopštenje Zlatibora, Dinamika, FMP-a i Spartaka prenosimo u celosti:

- Poštovani direktore, molimo vas da pod hitno prekinete sa kršenjem svih košarkaških i sportskih principa i sa ignorisanjem konačnih rezultata KLS, jer to umnogome šteti ugledu i otvara sumnju u regularnost lige. Naime, tek juče ste izdali saopštenje kojim ste registrovali poslednje, 30. kolo KLS-a, iako ste bili u obavezi da to uradite još pre 15 dana, kada je liga završena. Razlog zašto to niste uradili je, kako ste naveli, problem sa sajtom i mejlom. Međutim, problem je samo u vezi sa tim saopštenjem u kome je, pored registracije utakmica, trebalo da konstatujete ko je prvak lige, a još važnije, naravno za vas, ko je ispao iz lige.

Sva ostala saopštenja, zbog, kako kažete, problema sa mejlom, koji se veoma često dešavaju kod vas, zajedno sa delegiranjima Superlige i izveštajima disciplinskog sudije, uredno su stizala na WhatsApp grupu "KLUBOVI KLS", što je i bio dogovor svaki put kada vam je, kako kažete, hakovan sajt. Postavljamo vam pitanje: zašto samo to saopštenje, u kome treba da se konstatuje ko je ispao iz lige, nije stiglo? Da li to ima veze sa KK Vršac?

Posebno je nejasno da juče, kada ste konačno to saopštenje izdali i sa velikim zakašnjenjem registrovali poslednje kolo, u njemu niste napisali ko je ispao iz lige, već samo ko je prvak lige i ko se plasirao u Superligu. Koliko ste bili ažurni, klubovi koji su se plasirali u Superligu već su odavno to takmičenje i završili, za šta ste uredno na WhatsApp grupu slali saopštenja, izveštaje i delegiranja.

Konačno, i najvažnije pitanje za vas je: zašto u jučerašnjem saopštenju niste napisali ko je ispao iz lige? Da li to opet ima veze sa KK Vršac? Zašto ne poštujete propozicije takmičenja u kojima jasno piše da dva poslednjeplasirana kluba ispadaju iz lige? Zašto svojim postupcima stavljate veliku sumnju na rad KLS-a? Podsećamo vas da ste u obavezi da hitno izdate novo saopštenje u kome ćete napisati ko je ispao iz lige, jer vam je obaveza i dužnost da poštujete kako propozicije takmičenja, tako i sve ostale akte KLS-a i KSS-a.

Ovim putem vas upozoravamo da, ukoliko hitno ne objavite saopštenje sa imenima klubova koji ispadaju iz lige i ukoliko odmah ne počnete da radite u interesu klubova i lige, a ne pojedinaca, rizikujete da će neki od klubova istupiti iz lige, što bi bila velika šteta za košarku. Verovatno bi to vama odgovaralo, jer bi onda bilo mesta za Vaše omiljene klubove, bez obzira na sportske rezultate, koji u sportu moraju biti jedino merilo.

U nadi da ćete konačno početi da radite u interesu košarke u Srbiji, sportski vas pozdravljamo i stojimo na usluzi za bilo kakvu pomoć - stoji u saopštenju pomenutih klubova.