Panatinaikos je eliminisan u četvrtfinalu Evrolige od Valensije sa 3-2 u seriji, iako je grčki gigant vodio 2-0 nakon dva brejka u gostima.

Time je Lesor postao prvi igrač u istoriji Evrolige koji je čak dva puta ispao u plej-of seriji posle vođstva od 2-0.

Prvi put mu se to dogodilo 2023. godine u dresu Partizana protiv Real Madrida, kada su crno-beli takođe dobili prva dva meča u gostima u Madridu, ali su potom izgubili tri zaredom.

Posle teškog poraza u petom meču u Valensiji (81:64), francuski centar nije krio razočaranje.

-Teško je analizirati šta se dogodilo. Teško je za klub i navijače. Deluje kao da nismo bili na nivou zadatka, da nismo bili spremni za ovakav meč. Ovo nije slika koju bi trebalo da pokažemo i nije dostojna dresa Panatinaikosa - rekao je Lesor.

Francuz je potom priznao da ni sam nema odgovor na potpuni pad ekipe.

-Dobili smo dva puta ovde, ali kod kuće nismo bili dovoljno dobri. Teško je objasniti. Ne mogu da objasnim zašto smo bili ovako loši. Zahvaljujemo svima koji su nas podržavali ovde i u OAKA areni. Razočarali smo ih i izvinjavamo se zbog slike i ponašanja koje smo pokazali - poručio je Lesor.

U odlučujućem meču Francuz je upisao osam poena i tri skoka za 24 minuta na parketu.