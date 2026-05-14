Pored pehara i nove duple krune, Crvena zvezda je trijumfom u finalu značajno popunila i klupsku kasu.

Osvajaču Kupa Srbije pripala je novčana nagrada od 10 miliona dinara, pa su crveno-beli sezonu završili na najbolji mogući način, trofejom i milionskom premijom.

Crveno-beli su gubili sa 2:0, ali nisu odustali... Posle produžetaka i penala došli su do velike pobede.

Šta je Stanković rekao posle meča?

Trener Crvene zvezde bio je zadovoljan što je njegov tim došao do novog pehara.

-Ne bih se složio da ekipa nije ličila na sebe. Imali smo dve-tri šanse, stativu i odbranu golmana. Razumem momke, dali su mi sve večeras. Osećam zahvalnost igrača i navijača, zahvalan sam svima. Popeo sam se gore, ovu emociju može samo Zvezda da ti pruži - rekao je Stanković.

Jedan detalj je posebno istakao.

-Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter – Sijena kod kuće, kada je Murinjo poslao Samjuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu sam poslao Rodrigaa na zagrevanje, a na 1:2 sam znao da ulazi u igru. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, verujte mi - znao sam tačno šta radim. Dosta momaka je bilo povređeno, neki su bili neupotrebljivi. Malo nas je iscrpela utakmica, evo, vidite i po glasu. Lepo smo se potrošili.