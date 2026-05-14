Pojavio se još jedan klub koji želi levog beka Crvene zvezde.

Kako piše ruski novinar Ivan Karpov, Zenit želi da dovede jermenskog defanzivca tokom leta,

Ne piše koliko je klub iz Sankt Peterburga spreman da izdvoji, ali crveno-bele svakako čeka lepa zarada ukoliko odluči da proda Tiknizjana.

Samo, pitanje je kada bi Crvena zvezda to učinila, jer Dejan Stanković i te kako ceni kvalitete defanzivca i sigurno ga ima u vidu za evropske kvalifikacije u pohodu na Ligu šampiona.

Ima na toj poziciji i Adema Avdića, ali je već poznato da će neko od njih dvojice gotovo sigurno napustiti stadion Rajko Mitić, dok je zamena skoro pa spremna u vidu Alekse Terzića.

Zvezdan Terzić je najavio da crveno-beli nisu spremni da prodaju ovog igrača, a ostaje da se vidi koliko će dugo uspeti da odolevaju ponudama.