Košarkaš Mege Savo Drezgić karijeru će nastaviti na američkom koledžu (NCAA), saopštio je danas njegov menadžer Miško Ražnatović.

Drezgić (19) je ove sezone u dresu Mege u ABA ligi prosečno beležio 15,3 poena, 4 asistencije i 3,9 skokova.

"Nakon sjajne sezone u ABA ligi, Savo Drezgić se vraća u NCAA, gde je igrao tokom sezone 2024/25 za Džordžiju. Njegova odlična sezona završila se pre dva dana, a odluka o tome gde će nastaviti karijeru biće doneta u narednim danima", napisao je Ražnatović na X profilu.

Srpski košarkaš je prošao sve mlađe selekcije Partizana, za koji je debitovao 2023. godine.

On je sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2024.