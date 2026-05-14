Košarkaš Mege Savo Drezgić karijeru će nastaviti na američkom koledžu (NCAA), saopštio je danas njegov menadžer Miško Ražnatović.
Drezgić (19) je ove sezone u dresu Mege u ABA ligi prosečno beležio 15,3 poena, 4 asistencije i 3,9 skokova.
"Nakon sjajne sezone u ABA ligi, Savo Drezgić se vraća u NCAA, gde je igrao tokom sezone 2024/25 za Džordžiju. Njegova odlična sezona završila se pre dva dana, a odluka o tome gde će nastaviti karijeru biće doneta u narednim danima", napisao je Ražnatović na X profilu.
Srpski košarkaš je prošao sve mlađe selekcije Partizana, za koji je debitovao 2023. godine.
On je sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2024.
Komentari (0)