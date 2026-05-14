Poraz u finalu Kupa Hrvatske od zagrebačkog Dinama označio je kraj za trenera Rijeke Viktora Sančesa.

Španac, kojeg izuzetno poštuje potpredsednik Partizana Predrag Mijatović i navodno mu je već opipao puls, sledeće sezone neće biti na Rujevici.

Kako prenosi Večernji list, očekuje se da će Sančes voditi Rijeku još u poslednja dva kola HNL-a, protiv Istre i Gorice, nakon čega bi trebalo da dođe do sporazumnog raskida saradnje.

Sančez ima ugovor sa Rijekom do leta 2027. godine, pa će uslovi rastanka morati da budu prihvatljivi za obe strane.

Sančes odlazi posle svega 41 utakmice, na kojima je imao učinak od 17 pobeda i po 12 remija i poraza.

Ova vest bi mogla da upali alarm u Beogradu, tačnije Humskoj, i možda ponovo Partizan krene po trenera s iskustvom iz Deportiva, Olimpijakosa, Betisa, Malage...