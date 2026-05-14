Srpski trener Savo Milošević napustiće klupu Željezničara posle samo tri meseca, prenose mediji iz Bosne i Hercegovine. Nije poznat razlog ekspresnog rastanka, ali izgleda da je to već gotova stvar.

Milošević je vodio tim iz Sarajeva u samo 11 nastupa i ostvario učinak od četiri pobede, pet remija i dva poraza. Željezničar je trenutno petom mestu na tabeli, a Milošević je na klupi zamenio bivšeg trenera Crvene zvezde Slavišu Stojanovića.

Nije se Milošević duže zadržao ni u u iranskom Nasadžiju gde je bio prošle godine, a prethodno je njegov drugi madat u Partizanu trajao dva meseca.

Tokom trenerske karijere vodio je još reprezentaciju Bosne, Olimpiju iz Ljubljane, a prvi angažman mu je bio u Humskoj kada je crno-belima doneo trofej Kupa Srbije.

Ostaje da se vidi da li je problem u rezultatima, ili se iza svega krije još nešto...