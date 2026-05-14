Pominja se Barselona, a u prvi plan je iskočio jedan drugi tim iz Španije. Nije tajna da je Atletiko već nekoliko puta pitao za Srbina, a sada se opet otvara mogućnost.

Grizman će napustiti Atletiko na kraju sezone, pa Simeone ostaje praktično samo sa Hulijanom Alvaresom, i zamišljeno je da mu pomoć bude upravo Srbin.

Podseća AS i da ga Bajern vidi kao zamenu za Harija Kejna, te da se već sastao sa njegovim ocem i počeo pregovore.

U međuvremenu, pregovori Vlahovića i Juventusa stagniraju, dok trener "Stare dame" Lučano Spaleti ističe da vidi Srbina kao lidera tima za sledeću sezonu.

Potpuno je jasno da je u slučaju Vlahovića sve otvoreno i da još uvek nije do kraja jasno gde će igrati sledeće sezone.

Prednost je što Srbinu ističe ugovor, ali isto tako njegova primanja nisu mala. Juve nije spreman da se toliko "otovri", a čak se pominjala i mogućnost da potpiše kratkoročni ugovor.