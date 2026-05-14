Miomir Kecmanović nastavio je sa dobrim rezultatima na čelendžeru u Valensiji. On je u osmini finala savladao Leandra Ridija sa 6:3, 6:2.

Srpski teniser nije dobro počeo meč. Švajcarac je u dva vezana gema imao po dve brejk prilike, ali nijednu nije iskoristio i kako to biva u sportu stigla je kazna.

Beograđanin je u osmom gemu oduzeo servis 128. na ATP listi i prednost je održao bez problema, te došao do vođstva.

U drugom setu je kvalitet 70. igrača sveta došao do izražaja, ubedljivo je dobio taj deo meča i trijumfao posle

Kecmanović će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela Kamilo Ugo Krabelji (Argentina) - Mateo Beretini (Italija).