

Srpski teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović igraće sutra mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Kecmanović će sutra od 11 časova u prvom kolu Mastersa u Rimu igrati protiv Čeha Dalibora Svrčine. Ovaj duel je planiran kao prvi meč dana na terenu Pjetranđeli.

Kecmanović je 70. teniser sveta, dok se Svrčina nalazi na 116. mestu ATP liste. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Rusa Andreja Rubljova.

Međedović će se u prvom kolu turnira u glavnom gradu Italije sastati sa francuskim teniserom Valentanom Rojerom. Ovaj duel planiran je kao četvrti meč dana na terenu broj jedan, a ne bi trebalo da počne pre 16 sati.

Međedović je 67. igrač na ATP listi, dok je Rojer 71. teniser sveta. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Brazilca Žoaa Fonseke.

Masters u Rimu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.