Najbolja teniserka sveta izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka (28) predstavila je opremu u kojoj će od 25. maja zaigrati na Rolan Garosu. Pred kamerom je obukla "Najki" haljinu u kojoj će pokušati da se vrati u finale, u kojem je nastupila prošle godine.

Dvostruka šampionka Australijan opena i US Opena još nije uspela da osvoji titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske, a ove sezone će imati pred sobom veliki izazov i da prvi put uđe u finale Vimbldona. Za njom su tri učešća u polufinalima u Londonu i nijednom nije "dobacila" do borbe za titulu.

Ovog proleća, sav fokus joj je za sada usmeren ka Parizu.

Beloruskinja je ove nedelje izazvala niz reakcija svojom oštrom izjavom da je moguć bojkot grend slemova, ako ne bude povećan novac u nagradnom fondu.

-Mislim da ćemo u nekom trenutku bojkotovati grend slem turnire. Mislim da će to biti jedini način da se borimo za naša prava. Osećam da smo mi u glavnim ulogama. Mislim da bez nas ne bi bilo turnira i ne bi bilo te zabave - kazala je Sabalenka.

Ipak, za ovaj Rolan Garos nema sumnje - Sabalenka stiže i boriće se za titulu.