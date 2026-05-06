Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i bivši član Olimpijakosa Božidar Bandović pozvao je danas navijače da dođu u subotu na stadion "Rajko Mitić" na proslavu 40. godina bratsva srpskog i grčkog kluba.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u subotu od 18 časova ekipu Novog Pazara u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije, kada će se obeležiti 40 godina bratstva beogradskog kluba i Olimpijakosa.

- Dve velike ekipe, istorija, 40 godina je dug period, počelo je od 1986. godine, crveno-bele boje, pravoslavlje, isti način navijanja. Imao sam tu privilegiju i sreću da sam bio u obe ekipe i igrao za oba kluba, u Olimpijakosu bio i trener. Ovo je velika stvar za oba kluba, ta saradnja, uzajamno pomaganje i navijanje. Kada Crvena zvezda igra u Beogradu i Olimpijakos u Atini, uvek postoji ta pomoć i saradnja koja je uzajamna", rekao je Bandović, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da navijači Zvezde i Olimpijakosa uvek žele pobedu i da su 12. igrač tima.

- To ne može da se upoređuje, jer je to isti nivo, ista ljubav prema klubu, isti pritisak. Atmosfera je izvanredna i ona koju Delije ovde prave na Marakani i Gejt 7 u Atini. Onaj ko je to doživeo zna najbolje, bolje od nekoga ko nije bio deo toga. Fanatični su, ljubav prema klubu, pobeda, titule, žele da pobeđuju, nemaš prostora da izgubiš utakmicu. To je fudbal i toga uvek ima, ali navijači uvek navijaju za svoj tim, što je najvažnije - izjavio je Bandović.

Nekadašnji fudbaler je pozvao navijače da dođu na utakmicu između Zvezde i Novog Pazara i uživaju u proslavi.

- Mnogo titula za Crvenu zvezdu ovih godina, najbolja su ekipa i po kvalitetu i po načinu organizacije, što i pokazuju svih ovih godina. Želim Zvezdi sve najbolje i u narednoj sezoni, navijači da uvek budu uz svoj tim, kao što i jesu. Nekada postoje i dobri i loši rezultati, ali oni su tu uvek da podrže tim, što su i pokazali tokom svih ovih godina - poručio je Bandović.

Bandović je kao trener Vojvodine imao zapažene rezultate, pa je posle duela sa Ajaksom u kvalifikacijama za Ligu Evrope trener Frančesko Farioli tražio njegov broj u tunelu.