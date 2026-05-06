Zvezdan Terzić prati aktuelnu situaciju u Partizanu.

-Partizan nema kvalitetne ljude, jer Srbija generalno brzo troši ljude. I oni ako potroše sada... Zamislite, pre tri godine je bila misaona imenica da Peđa Mijatović dođe u Partizan. Nije on imao samo igračku karijeru, tri godine je bio direktor Reala iz Madrida. I ako on ne zna, ko zna? Čovek je dokazan, nije samo šutirao loptu već je upravljao velikim sistemom. I da ste nekome pre tri godine rekli-doći će Peđa Mijatović za direktora Partizana, rekli bi vam da je to nemoguća misija. I, sad im ne valja ni on?! Pa, ko onda valja? Dogovorite se sami sa sobom – rekao je Zvezdan Terzić za "Kurir".

Mijatović i Terzić su u nekoliko navrata forografisani zajedno, na ručkovima, proslavama u Ljutice Bogdana, tokom večitih derbija. I, to je izazvalo priličnu tenziju i nezadovoljstvo među navijačima Partizana.

Klub iz Humske je pred velikom odlukom... U klubu se dve struje bore za prevlast i očekuje se da uskoro dođe do raspleta. Sa jedne strane Mijatović, dok su sa druge Lazović i Lajić.

Jedno je sigurno, biće mnogo bure...