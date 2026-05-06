Prvi finalista ovogodišnje Lige šampiona je Arsenal, koji je u revanšu na svom terenu pobedio Atletiko Madrid sa 1:0 i ukupnim rezultatom 2:1 i tako čekirao kartu za Budimpeštu, gde će se 30. maja boriti za titulu prvaka Evrope sa Pari Sen Žermenom ili Bajernom.

Ipak, veliki uspeh ekipe Mikela Artete je ostao u senci skandala i fizičkog incidenta koji je režirao trener gostiju, Dijego Simeone.

U samom finišu utakmice, kada su tenzije bile na vrhuncu, argentinski stručnjak je potpuno izgubio kontrolu i fizički napao sportskog direktora Arsenala, Andreu Bertu.

Berta je u nadoknadi vremena krenuo iz tunela prema terenu i klupi, verovatno da sačeka poslednji zvižduk sudije. Simeone je to primetio, besno mu dotrčao i snažno ga gurnuo obema rukama!

Četvrti sudija i članovi stručnog štaba su brzo reagovali i samo zbog toga nije došlo do žešćeg sukoba. Ono što je posebno interesantno jeste da su Simeone i Berta sarađivali u Atletiku od 2013. do 2025. godine, pre nego što je Italijan otišao u London.

Simeone je o njemu uvek govorio biranim rečima, ali u sekundi je zaboravio na dugogodišnje prijateljstvo.

Pored napada na direktora rivala, Simeone je tokom celog meča vršio nezapamćen pritisak na sudije, posebno kada je holandski arbitar Deni Makeli išao da gleda VAR ekran kako bi poništio već dosuđeni penal za Arsenal nad Eberečijem Ezeom.

Legenda engleskog fudbala, Stiv Mekmanaman, bio je zgrožen scenama iz Londona:

- Ovo je bilo jezivo! Ponašanje Dijega Simeonea i njegovih pomoćnika prema sudijama je odvratno. Konstantno maltretiranje četvrtog sudije... Da se ovo desilo u drugom šesnaestercu, Simeone bi dobio nervni slom tražeći penal. Zato ljudi ne vole te prljave trikove i Atletiko Madrid – grmeo je Mekmanaman na televiziji "TNT Sports".

Bivši defanzivac Arsenala, Martin Kion, saglasan je da je sudija podlegao pritiscima sa klupe Madriđana:

- Sudija je poklekao pod pritiskom. Simeone pravi dramu, on diriguje i publikom i sudijama. Morate zadržati dostojanstvo posle utakmice, ali sada je nešto bilo jako pogrešno na terenu.