Kristijano Ronaldo ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta ne zbog poteza na terenu, već zbog novog luksuznog "pojačanja" u svojoj garaži! Portugalski superstar, koji i u 41. godini pomera granice i iza sebe ima čak 971 postignut gol, počastio je sebe još jednim spektakularnim automobilom.

Reč je o specijalno modifikovanom Mercedes-AMG G63 kabrioletu, izuzetno retkom modelu koji je dorađen po meri slavnog fudbalera. Ovaj automobil dolazi iz ograničene serije od svega 20 primeraka u celom svetu, a iza njegove transformacije stoji kompanija "Refined Marques". Već sama činjenica da je u pitanju kabriolet verzija moćnog SUV-a čini ga pravim unikatom, dok dodatni detalji poput zadnjih vrata koja se otvaraju unazad dodatno podižu ekskluzivnost.

Iako je standardna G-klasa sinonim za luksuz, Ronaldov primerak ide korak dalje, procenjuje se da njegova vrednost dostiže čak 1,32 miliona dolara! Automobil je dodatno personalizovan u bojama njegovog sadašnjeg kluba Al Nasra, prepoznatljivoj žutoj i plavoj, dok se na pragovima nalaze posebne oznake sa inicijalima i čuvenim brojem "CR7".

Novi Mercedes tako se pridružio već impresivnoj kolekciji u kojoj se nalaze i najskuplji modeli Bugatija, Ferarija i Lamborginija, čime je Ronaldo još jednom potvrdio status jednog od najvećih ljubitelja luksuznih automobila među sportistima.