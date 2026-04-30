Al Nasr je pobedio Al Ahli na svom terenu sa 2:0 u okviru 30. kola prvenstva Saudijske Arabije. Ronaldo je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf pošto je postigao gol u 76. minutu, što je njegov 970. pogodak u profesionalnoj karijeri.

Portugalac je po završetku meča davao intervju na terenu, a navijači protivničke ekipe su počeli da ga provociraju. Dobacivali su kako njihov tim ima dve titule azijske Lige šampiona, dok Al Nasr nema nijednu.

Ipak, zaboravili su da je Ronaldo jedan od najtrofejnijih fudbalera ikada i čak pet puta je osvajao evropsku Ligu šampiona.

Umesto da ignoriše provokacije, Ronaldo se okrenuo prema njima, nasmejao im se u lice i podigao pet prstiju uz jasan i samouveren odgovor: