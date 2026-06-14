Fudbaleri Holandije i Japana odigrali su nerešeno 2:2 u meču prvog kola grupe F na Svetskom prvenstvu

U najboljoj i najuzbudljivijoj utakmici smo videli dva potpuno različita poluvremena. Prvo je obeležila uspavanka, a u drugom je usledila prava rapsodija, pa je derbi grupe na kraju završen bez pobednika.

Već u trećem minutu je viđena prva velika prilika. Donjel Malen se lepo okrenuo, dobio loptu od Kodija Gakpa i šutirao, ali je Suzuku fenomenalno reagovao.

Ovakav početak meča je garantovao velika uzbuđenja u Dalasu, ali se desilo suprotno. U anjvećem delu prvog poluvremena je viđena prava fudbalska uspavanka i nije se desilo ništa vredno pomena.

Tako je bilo sve do 34. minuta, kada se Malen ponovo našao u šansi. Šutirao je glavom posle dobrog centaršuta, ali je Suzuki ponovo bio sjajan na golu.

Borba se rasplamsala u završnici prvog dela kada je Japan u roku od dva minuta imao dve odlične prilike. Najpre je Kamada dobio loptu i tukao, ali je lopta otišla pored gola. Zatim je ozbiljno zapretio Ueda koji je dobio izvrsnu loptu i šutirao sa desne strane, ali je pogodio spoljni deo mreže.

Na startu drugog poluvremena dva opasna napada Holandije, a onda je usledila eksplozija.

U 51. minute su "lale" stigle do prednosti golom Virdžila van Dajka. Proradila je veza iz Liverpula, Rajan Gravenberg je uputio dobar centaešut, a kapiten glavom poslao loptu u mrežu.

Samo šest minuta kasnije je stigao odgovor Japana. Iskoristili su nepažnju odbrane Holanđana, pa je Keito Nakamura je pogodio sa ivice šesnaesterca.

Već u 64. minutu novi gol. Samervil je izgradio poziciju za šut i savladao Suzukija za novo vođstvo.

U 73. minutu je probao Gakpo. Lukavo je nadmudrio protivnika, šutirao u bliži ugao, ali je Suzuki bio na pravom mestu.

Pokušavali su Japanci još jednom da se vrate u meč i u tome su uspeli u 89. minutu. Kamada je uspeo da zatrese mrežu Verbrugena za veliku radost "plavih samuraja". Rezultat se više nije menjao, pa je remi na kraju najpravedniji, kada se uzme u obzir sve prikazano na terenu.

Holandija će u drugom kolu igrati protiv Švedske, dok će se Japan sastati sa Tunisom.

HOLANDIJA - JAPAN 2:2

HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Van de Ven - Gravenberh, De Jong, Rejnders - Samervil, Malen, Gakpo

JAPAN: Suzuki - Vatanabe, Taniguči, Ito - Doan, Kamada, Sano, Nakamura - Kubo, Maeda - Ueda

Kraj utakmice!

89. minut - Goooool! Novo izjednačenje, Japan se ponovo vratio! Kamada je postigao gol i u završnici meča poravnao rezultat.

73. minut - Sada rpeti Gakpo. Uspeo je napadač Liverpula da nadmudri protivnika i šutira, ali je Suzuki dobro reagovao.

64. minut - Gooool! Kakvo drugo poluvreme u Teksasu! Holandija ponovo stiže do prednosti. Samervil je veoma precizno šutirao sa desne strane i poslao loptu u mrežu.

57. minut - Gooool! Ekspresno se vraća Japan! Akcija po levoj strani, ofsajda nije bilo, dobro ubacivanje u šesnaesterac, a Nakamura se odlično namestio i precizno gađao za izjednačenje.

51. minut - Gooool! Konačno se zatresla mreža u Dalasu! Na delu je viđena saradnja saigrača iz Liverpula. Gravenberg je uputio izuzetno dobar centaršut, a Van Dajk je u stilu rasnog centarfora glavom poslao loptu u mrežu.

47. minut - Prete Holanđani na startu drugog dela. Dva oštra ubacivanja sa desne strane, ali niko od igrača "lala" nije mogao do lopte.

Kraj prvog poluvremena!

45+3 minut - Nova opasnost pred golom Japana i ponovo brani Suzuki.

45. minut - Još jedna fantastična šansa za Japance. Fenomenalan pas ka Uedi koji je gađao sa desne strane, ali je pogodio spoljni deo mreže.

43. minut - Evo prve velike prilike za Japan. Nakamura je dobio loptu i šutirao iz dobre pozicije. Međutim, pored gola.

34. minut - Najbolja prilika na meču. Opet je Malen bio u glavnoj ulozi. Šutirao je glavom posle kornera, ali je Suzuki još jednom fenomenalno reagovao.

28. minut - Konačno neki konkretan pokušaj. Ito je snažno šutirao iz velike daljine, ali je lopta otišla visoko preko gola.

23. minut - Izuzev šanse za Holandiju na početku meča, bez većih uzbuđenja.

14. minut - Oslobodili su se Japanci početnog pritiska Holanđana i sada se više igra na polovini evropske reprezentacije.

3. minut - Velika šansa za Holandiju na samom startu meča. Malen se sjajno izborio za šut, ali je Suziki fantastično odbranio.

Utakmica je počela!

21:10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola grupe F na Svetskom prvenstvu između Holandije i Japana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Dalasa.