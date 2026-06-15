U dresovima, uobičajenim teget i u novoj garnituri roze boje, sa zastavama u rukama, s kiltovima umesto pantalona... I svi su grmeli: „Cvet Škotske“!

Himna „tartan armije“, ujedno i nacionalna jer taj deo Ujedinjenog Kraljevstva nema svoju pored britanske „Bože, spasi kralja“, orila se stadionom u Foksborou, predgrađu Bostona. Znalo se i pre meča s Haitijem, koji su strelac Mekgin i društvo dobili 1:0 njegovim golom, da će tribine biti krcate (64.146), jer Škota na istočnoj obali SAD ima koliko i u otadžbini gorštaka, ali su navijači svakako oduševili svetsku fudbalsku javnost.

„Džilet“ se prosto tresao od pesme „Flower of Scotland“, jedne od najpoznatijih sportskih himni na svetu, a kako Škotska, eto, nema službenu nacionalnu himnu, ta se izvodi uoči utakmica „tartan armije“. I peva, iz svih grla na stadionu. Grmelo je, dabome, i tokom utakmice, a i pred kraj kad se iz kopa zaorilo:

„No Scotland, no party“ (Nema Škotske, nema zabave).

Škoti na istom stadionu igraju protiv Maroka u drugom kolu, a za okršaj s Brazilom moraće u Majami.

Pobeda protiv Haitija je prva za Škotsku na Mundijalu posle 36 godina! Švedsku su dobili 2:1 u Italiji '90, a na SP 1998. u Francuskoj grupnu fazu su završili s remijem i dva poraza.

Džon Mekgin je s 31 godinom i 238 dana postao najstariji strelac Škotske na SP nadmašivši legendu Kenija Dalgliša (31 godina, 103 dana), koji je 1982. zatresao mrežu protiv Novog Zelanda.